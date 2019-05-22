تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بخصوص "إف-35"
Reuters
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إنها تنفذ التزاماتها في إطار برنامج المقاتلة "إف-35" وتنتظر أن تفي بدورها الولايات المتحدة بالتزاماتها.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريح صحفي: "استلمنا 4 مقاتلات (إف-35) حتى الآن، وطيارونا يتدربون حاليا في الولايات المتحدة، ويوجد 47 ضابطا في المكان نفسه يقومون بأعمال الصيانة".
وأوضح خلوصي أن تركيا تنفذ التزاماتها بكل جدية في إطار الاتفاق الخاص بالتصنيع المشترك للمقاتلة "إف-35"، مضيفا أن الاتفاق بين أنقرة وواشنطن لا ينص على وقف تنفيذه في حال شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس-400".
المصدر: نوفوستي
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