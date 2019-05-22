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تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بخصوص "إف-35"

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تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بخصوص
Reuters
المقاتلة إف 35
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إنها تنفذ التزاماتها في إطار برنامج المقاتلة "إف-35" وتنتظر أن تفي بدورها الولايات المتحدة بالتزاماتها.

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وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريح صحفي: "استلمنا 4 مقاتلات (إف-35) حتى الآن، وطيارونا يتدربون حاليا في الولايات المتحدة، ويوجد 47 ضابطا في المكان نفسه يقومون بأعمال الصيانة".

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وأوضح خلوصي أن تركيا تنفذ التزاماتها بكل جدية في إطار الاتفاق الخاص بالتصنيع المشترك للمقاتلة "إف-35"، مضيفا أن الاتفاق بين أنقرة وواشنطن لا ينص على وقف تنفيذه في حال شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس-400".

المصدر: نوفوستي

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