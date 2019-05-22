اليابان.. القبض على شخص حاول على مدى 3 سنوات "تعمية" طيارين أمريكيين!
Reuters
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ألقت السلطات اليابانية القبض على مشتبه به في محاولة مضايقة طيارين من سلاح الجو الأمريكي في قاعدة يوكوتا بضواحي طوكيو باستخدام مؤشر ليزر.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد أن اشتكى طيار أمريكي في تصريح أدلى به في فبراير الماضي، من أن أحدهم خلال طلعة تدريبية حاول استهدافه بأشعة الليزر من الأرض.
وعثر لاحقا في شقة هذا الياباني، على عدد كبير من مؤشرات الليزر، وأقر ذاته بأنه بدأ في مضايقة الطيارين العسكريين الأمريكيين بمؤشرات الليزر منذ ثلاث سنوات.
المصدر: نوفوستي
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