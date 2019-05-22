 
مباشر

اليابان.. القبض على شخص حاول على مدى 3 سنوات "تعمية" طيارين أمريكيين!

أخبار العالم

اليابان.. القبض على شخص حاول على مدى 3 سنوات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvrh

ألقت السلطات اليابانية القبض على مشتبه به في محاولة مضايقة طيارين من سلاح الجو الأمريكي في قاعدة يوكوتا بضواحي طوكيو باستخدام مؤشر ليزر.

إقرأ المزيد
اليابان لم تعثر على جهاز التسجيل في الصندوق الأسود لمقاتلة
اليابان لم تعثر على جهاز التسجيل في الصندوق الأسود لمقاتلة "إف-35" المنكوبة

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد أن اشتكى طيار أمريكي في تصريح أدلى به في فبراير الماضي، من أن أحدهم خلال طلعة تدريبية حاول استهدافه بأشعة الليزر من الأرض.

وعثر لاحقا في شقة هذا الياباني، على عدد كبير من مؤشرات الليزر، وأقر ذاته بأنه بدأ في مضايقة الطيارين العسكريين الأمريكيين بمؤشرات الليزر منذ ثلاث سنوات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا