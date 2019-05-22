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إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية (صور)

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إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية (صور)
Sputnik
مدمرة إيرانية - أرشيف
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قالت وكالة "فارس"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، خلال الأيام المقبلة.

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وذكرت الوكالة أن الأسطول كان قد أنجز مهمات لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية إلى مياه خليج عدن.

إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية (صور)
fars
البارجة الإيرانية بوشهر

وأوضحت أن الأسطول مكون من المدمرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان"، وأن الأسطول سيقوم بمهمات بحرية ودوريات تفقد أمنية والتصدي للقرصنة في المياه الدولية.

إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية (صور)
Fars
البارجة الإيرانية لاوان
إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية (صور)
Fars
المدمرة بايندر

المصدر: فارس

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