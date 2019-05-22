 
مباشر

الكرملين: مطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عن صفقة "إس-400" غير مقبولة

أخبار العالم

الكرملين: مطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عن صفقة
Sputnik Natalia Seliverstova
الكرملين، موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvqx

اعتبر الكرملين مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة "إس-400" مع روسيا غير مقبولة تماما.

إقرأ المزيد
أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة
أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع

وتعليقا على سؤال صحفي حول خبر بثته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية مفاده أن واشنطن أمهلت أنقرة أسبوعين للتخلي عن صفقة منظومة "إس-400" مع موسكو قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، للصحفيين: "نحن بوجه عام ننظر إلى ذلك بسلبية، ونعتبر مثل هذه الإنذارات غير مقبولة".

وأضاف أن الكرملين ينطلق من أن القيادة التركية وخاصة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أكثر من مرة أن هذه الصفقة قد تم إتمامها.

وتابع: "لذلك نحن ننطلق من أنه يتم بالفعل تنفيذ الصفقة".

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا