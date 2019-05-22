موسكو تدعو إلى عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج كما تفعل واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة وبعض حلفائها يقومون بخطوات لها علاقة بإيران، آملين أن يفقد أحد الأطراف أعصابه.

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ودعا ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى عدم "تأزيم الوضع في منطقة الخليج، كما تفعل الولايات المتحدة وبعض حلفائها.

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وأكد أن الخطوات الأخيرة، التي قامت بها إيران لا تتناقض مع الاتفاق النووي، مضيفا أن الوقت قد حان لعقد لجنة مشتركة وبحث جملة المسائل المتراكمة.

المصدر: نوفوستي