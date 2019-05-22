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موسكو تدعو إلى عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج كما تفعل واشنطن

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موسكو تدعو إلى عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج كما تفعل واشنطن
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة وبعض حلفائها يقومون بخطوات لها علاقة بإيران، آملين أن يفقد أحد الأطراف أعصابه.

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ودعا ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى عدم "تأزيم الوضع في منطقة الخليج، كما تفعل الولايات المتحدة وبعض حلفائها.

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وأكد أن الخطوات الأخيرة، التي قامت بها إيران لا تتناقض مع الاتفاق النووي، مضيفا أن الوقت قد حان لعقد لجنة مشتركة وبحث جملة المسائل المتراكمة.

المصدر: نوفوستي

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