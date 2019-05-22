سيناتور أمريكي: طهران تقف وراء استهداف ناقلات النفط في الشرق الأوسط

قال السيناتور الجمهوري، لينزي غراهام، إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ أن استهداف ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كان بتعليمات من طهران.

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وقال غراهام في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء: "شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني بات مختلفا عما كان في الماضي، وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية".

وفي وقت سابق أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة منعت هجمات إيرانية على قواتها عبر نشر وحدات جديدة في الخليج، مؤكدا أن بلاده لا تريد حربا مع إيران.

وكانت طائرات مسيرة، قالت السعودية إنها تابعة لقوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، قد استهدفت الأسبوع الماضي محطتي ضخ للنفط في خط أنابيب ينقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للسعودية.

كذلك تعرضت 4 ناقلات نفط منتصف الشهر الجاري، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

المصدر: رويترز