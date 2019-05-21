البنتاغون: أحبطنا هجمات على قواتنا في الخليج ولن نشن حربا على إيران

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة منعت هجمات إيرانية على قواتها عبر نشر وحدات جديدة في الخليج، مؤكدا أن بلاده لا تريد حربا مع إيران.

وقال شاناهان، في تصريح صحفي أدلى به عقف اجتماع مع أعضاء من الكونغرس أبلغهم خلاله بسير قضية "التهديد الإيراني": "أحبطنا هجمات على القوات الأمريكية من خلال إعادة انتشار أصولنا، وفي الوقت الحالي نغير اهتمامنا الأساس لمنع اي إساءات في الحسابات من قبل إيران".

وأوضح شاناهان، ردا على سؤال من أحد الصحفيين: "الحديث لا يدور عن حرب. لا ننوي أن نحارب. الحديث يدور عن حماية مصالحنا في الشرق الأوسط وكذلك تنفيذ مهمات".

وازدادت المخاوف على نطاق واسع من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصعيد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج إثر إرسال البنتاغون إلى المياه الإقليمية قرب الحدود الإيرانية مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تخوض أي حرب لأنها لا تريد ذلك، إلا أنه حذر من أن "الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة".

المصدر: وكالات