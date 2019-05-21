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الإكوادور تكشف تكلفة إقامة أسانج في سفارتها بلندن طيلة 7 أعوام

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الإكوادور تكشف تكلفة إقامة أسانج في سفارتها بلندن طيلة 7 أعوام
Reuters Peter Nicholls
مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، لندن، 11 أبريل 2019
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أفادت دائرة الرقابة العامة في الإكوادور بأن تكلفة معيشة مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في مبنى سفارة الإكوادور بلندن لمدة نحو 7 أعوام، لا تتجاوز 800 ألف دولار.

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وكتبت صحيفة "Comercio" من بيرو، أن موظفي الدائرة الذين عملوا على إعداد تقرير بهذا الخصوص، توصلوا إلى أن سلطات البلاد أنفقت على معيشة أسانج في أراضي سفارتها بلندن 795 ألفا و372 دولارا، بما فيها تكلفة الغسيل والغذاء والخدمات الطبية، بالإضافة إلى تكلفة الخدمات الاستشارية وتحسين مكان المعيشة وتكاليف موظفي الاتصالات والصيانة وتنظيم المؤتمرات الصحفية.

وأعلن وزير خارجية الإكوادور، خوسيه فالينسيا، في أبريل الماضي، أن بلاده أنفقت أكثر من 5.18 مليون دولار في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2018 لضمان أمن أسانج، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

المصدر: نوفوستي

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