أعلن مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، رن تشنغ، أن الولايات المتحدة تقلل من قدرة شركته.

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وقال تشنغ في حديثه لوسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء: "كنا نشعر بالرقابة الحقيقية من جانب الولايات المتحدة منذ عام واحد. إن الساسة الأمريكيين يقللون بأعمالهم الحالية من قدرة شركة "هواوي".

وأشار إلى أن التراخيص المؤقتة التي منحتها الولايات المتحدة لـ "هواوي" لن تؤثر على عملها.

وأضاف: "أما السماح الأمريكي لمدة 90 يوما (تأجيل العمل بالحظر) فمن المهم بالنسبة لنا القيام بأعمالنا، وأفعال الحكومة الأمريكية لن تؤثر علينا".

ونشرت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق بلاغا بتعليق العمل بقرار حظر التعامل مع شركة "هواوي" لمدة ثلاثة أشهر(حتى 19 أغسطس القادم) يُسمح خلالها للشركة الصينية باستخدام تكنولوجيا برامج الاتصالات الأمريكية وتجديداتها وتقديمها لزبائنها الحاليين.

وجاء ذلك بعد أدرجت الوزارة الأمريكية شركة "هواوي" في منتصف الشهر الجاري في القائمة السوداء، التي يحظر بيع التكنولوجيات الأمريكية الصنع إلى الواردين فيها. كما تم إدراج الشركة في قائمة الشركات التي لا يمكن أن تتعاون معها الشركات الأمريكية دون تصاريح مناسبة.

وأوقفت شركة "غوغل" الأمريكية التعاون مع "هواوي" في المجالات التي تتطلب تسليم أجهزة وبرنامج وخدمات تقنية.

المصدر: نوفوستي