الفنزويليون يحيون الذكرى السنوية الأولى لإعادة انتخاب مادورو رئيسا

احتفل آلاف الفنزويليين في كاراكاس أمس الاثنين بالذكرى السنوية الأولى لفوز الرئيس، نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية في مايو 2018.

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وجاب أنصار مادورو شوارع العاصمة الفنزويلية، حيث ارتدى بعضهم القمصان الحمراء، ولوحوا بأعلام الحزب الاشتراكي الحاكم.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "ترامب ارفع حصارك عن فنزويلا"، في إشارة إلى حزمة من العقوبات المرهقة التي استهدفت الاقتصاد الفنزويلي.

وكتب مادورو على "تويتر": "نحتفل بالذكرى السنوية الأولى للانتصار الشعبي في 20 مايو، وهو اليوم الذي قررت فيه فنزويلا الانحياز لصالح السلام والديمقراطية والحرية".

ونُظمت المسيرة بعد عام واحد على إعادة انتخاب مادورو بنسبة 68 بالمئة من الأصوات في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة.

Reuters

وأدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 6 سنوات في يناير، قبل وقت قصير من إعلان زعيم المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا.

وسرعان ما نال غوايدو اعترافا من أكثر من 50 دولة، لكنه فشل في إسقاط مادورو، الذي يحظى بتأييد الجيش ودعم الصين وروسيا.

Reuters

المصدر: أ ف ب