"ملحمة وحلم".. الإعلان عن موعد اختتام الموسم الأخير من "قيامة أرطغرل"

بعد تصدره نسب المشاهدات طيلة السنوات والمواسم الماضية، أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل التاريخي التركي "قيامة أرطغرل"، عن موعد عرض الحلقة الأخيرة التي سيودّع بها المسلسل محبيه.

هذا ومن المقرر أن يتم بث الحلقة الأخيرة من السلسلة التي استمرت خمسة مواسم، في 29 مايو الجاري، أي بعد حلقتين بالضبط.

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ومن المنتظر أن تشهد الحلقة الأخيرة من المسلسل التاريخي، وفاة بطل المسلسل أرطغرل، وتولي ابنه عثمان مقاليد الحكم لقبيلة "قايي" التركمانية، قبيل أن يؤسس الدولة العثمانية.

ومع عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل التاريخي، ستبدأ الإثارة من جديد، في 13 نوفمبر المقبل، والذي سيشهد بدء سلسلة "قيامة عثمان"، الذي ينتظر أن تستمر 5 مواسم.

ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة وهي الـ 150، كانت "ملحمة وحلما".

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كاتبا أنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبينا في منشور آخر، أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

Bir hayal 150 bölüm destan oldu.

Son senaryo. Diriliş Ertuğrul’a veda...

Rabbim niyetimizi kabul eylesin. pic.twitter.com/joI0waeMbi — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 18 мая 2019 г.

5 Sezon boyunca bizlerle birlikte hayallerimize ortak olan Diriliş Ertuğrul izleyicilerimizle vedalaşıyoruz. Sezon finali öncesi her gün düzenleyeceğimiz yarışmalarımıza katılan izleyicilerimizden, kazananlara Diriliş ‘Ertuğrul’ Lisanslı ürünler hediye edeceğiz. Büyük gün yarın! pic.twitter.com/MHKCb0cWja — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 19 мая 2019 г.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية على مدار السنوات الخمس السابقة، علما أن المسلسل بث في عشرات الدول، وشاهده نحو 3 مليارات متابع، وترجم إلى لغات عديدة.

المصدر: ترك برس