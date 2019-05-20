مبعوث المعارضة الفنزويلية يلتقي مسؤولين من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية

قال كارلوس فيشيو مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة، إنه التقى مسؤولين من البنتاغون وآخرين من وزارة الخارجية في واشنطن، يوم الاثنين، وناقش جميع جوانب الأزمة الفنزويلية.

وأفاد كارلوس فيشيو، سفير زعيم المعارضة، خوان غوايدو، بواشنطن، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأن المحادثات التي عقدت في وزارة الخارجية كانت "إيجابية للغاية"، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

واختتم تغريدته قائلا "نواصل التقدم".

Cumpliendo con el mandato del Presidente @jguaido anunciamos que ya fue realizada la reunión pautada para hoy junto al Departamento de Estado y el Pentágono de los EEUU para discutir todos los aspectos de la crisis de Vzla. Muy positivo. Seguimos avanzando. — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 20 мая 2019 г.

من جهته، أعاد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، نشر تغريدة كارلوس فيشيو وعلق عليها قائلا: "شعب فنزويلا: نتقدم في بناء القدرات والتعاون الدولي الذي يسمح لنا بالخروج من الأزمة والبدء في إعادة بناء بلدنا.. نحن مستمرون!".

Pueblo de Venezuela:



Avanzamos en la construcción de capacidades y la cooperación internacional que nos permita salir de la crisis e iniciar la reconstrucción de nuestro país.



¡Seguimos adelante! https://t.co/MA2uVNz6wE — Juan Guaidó (@jguaido) 20 мая 2019 г.

جدير بالذكر أن المعارض الفنزويلي أكد في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه سيجتمع أولا مع مجموعة الاتصال الدولية مشيرا إلى أنه سيعقد، يوم الاثنين، لقاء مع القيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الأمريكي، نافيا في ذلك الوقت وجود "أي مفاوضات" بين المعارضة والحكومة في أوسلو، مشيرا في المقابل إلى وساطة تتولاها النرويج في محاولة لحل الأزمة في فنزويلا.

وأعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، في 23 يناير الماضي، وحظي بتأييد 50 دولة، ويحاول مذاك "إسقاط" الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات