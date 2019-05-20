شرطة شيكاغو تعزز حماية المنشآت اليهودية بعد سلسلة من "جرائم الكراهية"

عززت شرطة شيكاغو التدابير الأمنية في المجتمع اليهودي المحلي، في أعقاب سلسلة من حوادث التخريب ومحاولات الحرق المتعمد في كنس محلية، بحسب مجلة "Times of Israel".

وجاء تعزيز التدابير الأمنية بعد عثور المصلين بكنيس "أنشي شلوم بني إسرائيل" في حي "ليك فيو" في شيكاغو على زجاج مكسور وقطع قماش سوداء محترقة خارج المبنى.

وأكدت الشرطة في وقت لاحق على أن مجهولا حاول مرتين حرق المبنى، يوم السبت، من دون التسبب بوقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالمبنى.

ونقلت "Times of Israel"، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم شرطة شيكاغو، أنتوني غوغلييمي، قوله إن الشرطة تحقق أيضا في أعمال تخريب وقعت في عدة كنس في حي "ويست روجرز بارك" بالمدينة، حيث تم تحطيم زجاج سيارات وقفت خارج المبنى، يوم الأحد.

وقال غوغلييمي إن المدارس والمصالح التجارية والمعابد اليهودية في المدينة ستتمتع بـ "اهتمام خاص"، مع استمرار المختصين في التحقيق بما يشتبه بأنها جرائم كراهية.

وقال المتحدث باسم شرطة شيكاغو إن المحققين يمتلكون "أدلة فيديو جيدة" لمحاولة الحرق العمد، وقد تم تحديد هوية شخصين يشتبه بضلوعهما في الاعتداءات.

كما ذكرت "Times of Israel" أن العام الماضي شهد أكثر من ضعف عدد الهجمات الجسدية المعادية للسامية مقارنة بعام 2017، بالإضافة إلى أسوأ هجوم دام ضد اليهود الأمريكيين، والذي وقع في شهر أكتوبر عندما قام مسلح بقتل 11 شخصا في كنيس "شجرة الحياة" في مدينة بيتسبورغ.

المصدر: "Times of Israel"