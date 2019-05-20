هاتف "غالاكسي".. كنز معلومات ثمين عن حياة "جهاديي داعش"

أفاد تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز، بأن 4 "جهاديين" بريطانيين تناوبوا على استخدام هاتف ذكي واحد، كشف عن تغير غير عادي في حياتهم في ظل "خلافة داعش".

وبحسب التقرير، فقد تم تمرير هاتف "سامسونغ غالاكسي" من مالك إلى آخر. وأظهرت مقاطع فيديو قصيرة توجد على الجهاز، مجموعة من الأشخاص يستمتعون برحلتهم عبر الحدود التركية إلى منطقة الباب في حلب، الا أن الصور الملتقطة عبر هذا الهاتف أصبحت أكثر قتامة وعدوانية، مع مرور الوقت، ومع انتقال الهاتف من جهادي إلى آخر.

والجهاديون الأربعة هم: "شكري الخليفي (22 عاما)، فتلوم شالاكو (20 عاما)، محمد مهدي حسن (19 عاما)، وجهادي رابع مجهول الهوية.

وأفاد التقرير بأن الجهاديين المذكورين ماتوا جميعهم، باستثناء "الجهادي الرابع" مجهول الهوية، حيث "لم تتمكن صنداي تايمز من التأكد مما إذا كان قد قتل".

وبحسب ما نقلته "ديلي ميل"، فإن الفيديوهات والصور المحفوظة في ذاكرة هذا الهاتف، تم تنزيلها على قرص صلب وتسليمها إلى وسائل إعلام بريطانية من قبل السلطات السورية، التي عثرت على الجهاز شرق سوريا.

ديلي ميل

ديلي ميل

ديلي ميل

المصدر: ديلي ميل