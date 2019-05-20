حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، من أن تعرض المصالح الأمريكية لهجوم سيدفع الأمريكيين للثأر، وأن على الإيرانيين التفكير بذلك جيدا.

ودعا هانت اليوم الاثنين، إلى عدم الاستخفاف بالولايات المتحدة الأمريكية، محذرا من أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية للهجوم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترد.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في جنيف: "أود أن أقول للإيرانيين: لا تقللوا من شأن عزم الجانب الأمريكي".

وتابع هانت "إنهم لا يريدون حربا مع إيران. لكن إذا تعرضت المصالح الأمريكية للهجوم، فسيردون. وهذا شيء يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بعناية شديدة".

المصدر: رويترز