نشطاء "السلام الأخضر" يعيقون الدخول إلى مقر شركة "بريتيش بتروليوم" في لندن

تظاهر نشطاء منظمة "السلام الأخضر"، اليوم الاثنين، أمام مقر شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) في لندن، مطالبين بإنهاء كل عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة.

ووصل نشطاء المنظمة إلى شركة "بريتيش بتروليوم" وأحاطوا أنفسهم بحاويات لإغلاق جميع مداخل المبنى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن، بول موروزو، وهو ناشط في منظمة "السلام الأخضر" أن "شركة بريتيش بتروليوم تغذي حالة الطوارئ المناخية، التي تهدد ملايين الأرواح ومستقبل الحياة على الأرض".

وقال موروزو: "العلم واضح - يجب أن نتوقف عن البحث عن النفط والغاز، إذا كنا نريد كوكبا صالحا للحياة".

المصدر: رويترز