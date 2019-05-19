مدير CIA الأسبق يعقد إحاطة بشأن إيران لديمقراطيي الكونغرس

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الأسبق جون برينان سيعقد للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس إحاطة حول التصعيد القائم مع إيران.

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ونقلت الوكالة عن مسؤول ديمقراطي ومصدر مطلع آخر تأكيدهما إنه من المقرر أن يلتقي برينان، مدير CIA من عام 2013 حتى 2017، وهو معروف بمواقفه المعارضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب، بالنواب الديمقراطيين وراء الأبواب المغلقة الثلاثاء المقبل، على خلفية زيادة القلق داخل الكونغرس بشأن الخطوات المفاجئة التي تتخذها إدارة ترامب في الشرق الأوسط في خضم التصعيد مع إيران.

وستشارك في الإحاطة أيضا، ويندي شيرمان، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية وكبيرة المفاوضين الأمريكيين في المحادثات حول الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي أصبح انسحاب إدارة ترامب منه خطوة جديدة نحو التصعيد الحالي.

وسيعقد هذا اللقاء بالتزامن مع إحاطة أخرى من المقرر أن تنظمها إدارة ترامب للمشرعين في الكونغرس لإطلاعهم على تفاصيل "المخاطر المتزايدة من قبل إيران وحلفائها"، التي أصبحت ذريعة لاتخاذ الولايات المتحدة سلسلة إجراءات عسكرية في منطقة الخليج في الأيام الأخيرة.

المصدر: أسوشيتد برس