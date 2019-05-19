حقق التحالف المحافظ الحاكم في أستراليا بزعامة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، فوزا مفاجئا في الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد أمس السبت.

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وأحرز تحالف موريسون، خلافا لنتائج استطلاعات الرأي العام، تقدما في الانتخابات على حساب حزب العمال الوسطي اليساري المعارض، وفاز بولاية ثالثة في السلطة.

وبعد فرز 75% من أصوات الناخبين، حصد تحالف موريسون 74 من 76 مقعدا في البرلمان مطلوبة لتشكيل حكومة الأغلبية، ما يمثل تقدما للتحالف الذي خاض الانتخابات كحكومة الأقلية بـ73 مقعدا فقط.

وأفادت هيئة البث والإذاعة الأسترالية بأن حزب العمال حصل بدوره على 66 مقعدا فقط، فيما حصدت أحزاب أخرى ستة مقاعد فقط، ولم يقرر بعد مصير خمسة مقاعد أخرى.

وأقر زعيم المعارضة، بيل شورتن، بهزيمة "حزب العمال" في الانتخابات، معلنا استقالته من قيادة الحزب بعد ست سنوات من توليه القيادة.

من جانبه، شكر موريسون الأستراليين لدعمه، قائلا أمام حشد من المواطنين في سيدني الليلة الماضية: " لقد آمنت دائما بالمعجزات!".

المصدر: أسوشيتد برس