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المحكمة تطلق سراح الرئيس الأرمني السابق كوتشاريان بكفالة

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المحكمة تطلق سراح الرئيس الأرمني السابق كوتشاريان بكفالة
Sputnik Asatur Esayants
الرئيس الأرميني السابق روبرت كوتشاريان، أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أرمنية إن المحكمة قضت، أمس السبت، بإطلاق سراح رئيس الجمهورية السابق، روبرت كوتشاريان، بكفالة لحين محاكمته.

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واعتقل كوتشاريان (64 عاما) في يوليو العام الماضي بعد احتجاجات سلمية، أطاحت بسيرج سركسيان حليفه السابق الذي حل محله، وجاءت بزعيم المعارضة، نيكول باشينيان، رئيسا للوزراء.

واتهم كوتشاريان، الذي كان رئيسا لأرمينيا في الفترة بين عامي 1998 و2008، بمخالفة القانون عندما فرض حالة الطوارئ في مارس عام 2008 بعد انتخابات شهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الشارع، وقتل فيها 10 أشخاص على الأقل آنذاك.

وأُطلق سراح كوتشاريان بكفالة قدرها مليون درام أرميني (2000 دولار أمريكي) وإذا جرت إدانته سيحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما.

المصدر: رويترز

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