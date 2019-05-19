قارب يوناني يتحرش بسفينة تركية تزامنا مع مناورات "ذئب البحر"

تحرش قارب هجومي يوناني، أمس السبت، بسفينة حربية تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.

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وذكرت مصادر أمنية تركية، أن السفينة الحربية "كورفيت TCG بورغازادا" التي تعرضت للتحرش، كانت تشارك في المناورات العسكرية "ذئب البحر 2019".

ورصدت كاميرا السفينة التركية لحظة تعرضها للتحرش من قبل قارب يوناني يقترب منها ويجري مناورة على مسافة قريبة أمامها.

وإثر إطلاق طاقم السفينة تحذيرات، اضطر القارب إلى الابتعاد من المنطقة. وأشارت المصادر أن مهنية طاقم السفينة التركية والتزامه بالهدوء، جنب وقوع نتائج غير مرغوبة.

وقالت إن ما قام به القارب عرض سلامة الملاحة للخطر، وانتهك لائحة حظر الصراع في المياه الدولية.

ولليوم السادس على التوالي، تستمر مناورات "ذئب البحر 2019 "، الأكبر من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية، والتي تجري بشكل متزامن في ثلاثة بحار.

وتجري المناورات على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، استنادا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.

وتهدف المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية.

المصدر: الأناضول