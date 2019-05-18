الحرس الثوري الإيراني يشن حملة على دور أزياء "روجت للابتذال"

شنت قوات الحرس الثوري الإيراني حملة على 3 دور غير قانونية لتصميم الأزياء، متهمة بعض الشركات العاملة في هذا القطاع وعارضاتها بمخالفة الزي الإسلامي للمرأة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن القائد في الحرس الثوري بمدينة أراك وسط إيران، محسن كريمي، قوله إن العاملين في دور الأزياء اعتقلوا "لترويجهم للابتذال" بعدة طرق، منها نشر صور العارضات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كريمي، حسب الوكالة: "على أولئك الذين يستخفون بالأعراف ويعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يريدون في فضاء الإنترنت أن يعلموا أن يد القانون ستطالهم، عاجلا أو آجلا".

ولم يشر كرييمي إلى عدد المعتقلين، ويحذر مسؤولون إيرانيون بشكل مستمر من أن تأثير الثقافة الغربية وخصوصا الأمريكية، عبر وسائل الترفيه ومواقع التواصل الاجتماعي، "يشكل تهديدا للقيم الإسلامية والثورية".

المصدر: فارس + رويترز