حذرت لندن الجمعة الرعايا البريطانيين-الإيرانيين من السفر إلى إيران بسبب ما يمكن أن يتعرضوا له من "الاحتجاز التعسفي الطويل وإساءة المعاملة".

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وقال وزير الخارجية، جيريمي هانت، في بيان، إن المواطنين ذوي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة قد يواجهون "مستوى غير مقبول من خطر اعتقالهم تعسفيا وإساءة معاملتهم".

وأوضح أن "قوات الأمن (الإيرانية) قد تشتبه بالأشخاص المرتبطين ببريطانيا، ومن بينهم المرتبطون بمؤسسات مقرها بريطانيا، أو تتلقى أموالا عامة من الحكومة البريطانية، أو يعتقد أن لها علاقة بتلك الحكومة"، مشيرا إلى إن "سلوك النظام الإيراني ازداد سوءا".

وأضاف هانت: "بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى، يتعين علي الآن أن انصح جميع البريطانيين مزدوجي الجنسية بعدم السفر إلى إيران".

وقال إن "بين المخاطر التي يواجهونها الاعتقال التعسفي وعدم الحصول على الحقوق القانونية الأساسية، كما شاهدنا في قضية زاغاري راتكليف المنفصلة عن عائلتها منذ 2016".

وتأتي هذه الخطوة فيما تواصل بريطانيا مساعيها للإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، والتي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 خلال مغادرتها طهران.

هذا وأصدر القضاء الإيراني مؤخرا حكما بالسجن 10 سنوات على آراس أميري، الموظف في المجلس الثقافي البريطاني بعد إدانته بالتجسس.

المصدر: أ ف ب