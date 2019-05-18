البندقية تستهدف فتيات الليل والسكارى

وافق مجلس مدينة البندقية الإيطالية على قواعد لمنع فتيات الليل والسكارى من "إساءة استخدام الأماكن العامة" وعرقلة حركة المرور في شوارع وقنوات المدينة العائمة المزدحمة بالسائحين.

إقرأ المزيد

وقال لويجي بروجنارو رئيس بلدية البندقية: "يجب على أي سائح في البندقية أن يتصرف بشكل محترم ويدرك أنه في حالة ارتكابه سلوكا سيئا سيطرد من المدينة".

وسيتم أيضا فرض غرامات على من يشرب الخمر خارج الحانات أثناء ساعات الليل، وعلى السائحين الذين يتم ضبطهم يسبحون في القنوات، أو يسيرون في المدينة عارين الصدور، وعلى السائحات اللائي يسيرن في المدينة بالبكيني.

وهذه القواعد جزء من حملة مجلس بلدية المدينة الذي يمثل يمين الوسط لفرض النظام العام.

وتستضيف البندقية نحو 25 مليون سائح سنويا، منهم 14 مليون سائح يقضون يوما واحدا فقط هناك، مما يؤدي إلى ازدحام الأزقة والكنائس والساحات الموجودة بين القنوات.

وتراجع عدد سكان البندقية من نحو 175 ألف نسمة بعد الحرب العالمية الثانية إلى نحو 50 ألف نسمة اليوم. ويشكو السكان من اجتياح السائحين لمدينتهم واضطرارهم لدفع فاتورة هذا الازدحام.

ووافق مجلس المدينة في فبراير على فرض رسم دخول يبلغ 3 يوروهات على زوار اليوم الواحد للمساعدة في تمويل صيانة المدينة، وهو مبلغ سيرتفع إلى ما بين ستة وعشرة يوروهات ابتداء من عام 2020 اعتمادا على ارتفاع أو انخفاض موسم السياحة.

المصدر: رويترز