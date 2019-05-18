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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الأسترالية

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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الأسترالية
Reuters
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزوجيته جيني يدليان يوصتيهما في الانتخابات بمدرسة عامة في سيدني
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بدأ الناخبون في أستراليا الإدلاء بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات فدرالية تشير التوقعات إلى أنها ستسفر عن عودة حزب العمال إلى السلطة بعد 6 سنوات في المعارضة.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستغلق في الساعة السادسة مساء.

والتصويت إجباري في أستراليا، ومن المتوقع معرفة النتيجة مساء اليوم السبت. وأظهر استطلاع أخير أجرته مؤسسة نيوزبول أمس الجمعة تقدم حزب العمال بحصوله على 51.5 في المئة مقابل 48.5 في المئة للائتلاف الحاكم المحافظ.

وجعل رئيس الوزراء الحالي سكوت موريسون الإدارة الاقتصادية محور حملة ائتلافه بين الحزب الوطني وحزب الأحرار الذي يحكم البلاد منذ 2013.

المصدر: رويترز

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