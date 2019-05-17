سفارة أنقرة بواشنطن: على الجميع احترام قرارات القضاء التركي

شددت سفارة أنقرة لدى واشنطن، يوم الجمعة، على أن تركيا بلد ديمقراطي وأنه على الجميع احترام قرارات قضائها المستقل.

وجاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر حسابها بموقع "تويتر"، ردا على "تدخل" المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في قرار القضاء التركي تمديد حبس الموظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول، متين طوبوز.

وقال البيان إن "تركيا بلد ديمقراطي تحكمه سيادة القانون، ويجب على الجميع احترام قرارات القضاء المستقل".

وأضاف أن "مبادرات التأثير على الإجراءات القضائية لا تساعد العملية القضائية".

Turkey is a democratic state governed by the rule of law. Everyone must respect the decisions of the independent courts. Attempts aiming at influencing due judicial process are not helpful. https://t.co/pWjweVyVC9 — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 17 мая 2019 г.

ونشرت أورتاغوس، يوم الخميس، تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: " إن نتيجة جلسة المرافعة التي جرت، الخميس، في تركيا مخيبة للآمال".

وأضافت: "لم نر دليلا موثوقا على وجود أي مخالفات، مع ذلك سيستمر سجن طوبوز. مرة أخرى، نشجع السلطات التركية على حل هذه المسألة بسرعة وشفافية ونزاهة".

“Disappointed by the result of yesterday’s hearing in #Turkey. We have seen no credible evidence of any wrongdoing, yet @ABDIstanbul employee Metin Topuz remains in prison. We again urge Turkish authorities to resolve this matter swiftly, transparently, and fairly.” — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 16 мая 2019 г.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز، بالمدعي العام السابق الفار، زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن"، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو 2016.

المصدر: الأناضول