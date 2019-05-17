وزير الدفاع التركي يتفقد مطارا سيستقبل مقاتلات "إف-35"

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ "إس-400"، ومقاتلات "إف-35" الهجومية.

وجاء تصريح الوزير يوم الجمعة، في كلمة له خلال زيارة تفقدية أجراها لقاعدة عسكرية بولاية ملاطية (وسط)، والتي من المقرر أن تنتشر فيها مقاتلات "إف-35".

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وقال أكار: "سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ إس-400 الروسية ومقاتلات إف-35 الأمريكية، ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير".

وفي 5 أبريل 2019، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف-35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وتخطط أنقرة أيضا لشراء 100 مقاتلة من الطراز نفسه من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا دفعت نحو 900 مليون دولار في إطار مشروع تكنولوجيا مقاتلات "إف-35".

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أكد أن عملية شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد اكتملت.

المصدر: الأناضول