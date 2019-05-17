مدمرتان أمريكيتان تعبران مضيق هرمز

أكد مسؤولون في البنتاغون لوسائل إعلام أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا أمس الخميس مضيق هرمز قبالة سواحل إيران ودخلتا مياه الخليج، دون وقوع أي حوادث.

وقال مسؤول عسكري أمريكي في حديث إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المدمرتين "ماكفول" و"غونساليس" دخلتا بعد ظهر أمس مياه الخليج "دون التعرض لأي استفزازات من قبل الحرس الثوري الإيراني"، في ما وصفه بـ"أكثر عملية عبور من حيث الهدوء منذ وقت طويل".

وتستطيع كل من هاتين المدمرتين حمل ما يصل إلى 90 صاروخا من طراز "توموهوك" وأطرزة أخرى على متنها.

وسبق أن أكد مسؤولون في البنتاغون لقناة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة أن مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، تضم أيضا أربع سفن أخرى، توجهت إلى شمال بحر العرب لـ"ردع إيران"، فيما أشار "المعهد البحري العسكري الأمريكي" غير الحكومي على موقعه الإخباري إلى أن سفينة الإنزال "كيرسارج" البرمائية تتواجد قبالة سواحل الإمارات، لترتفع بذلك عدد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة إلى سبع سفن على الأقل.

ويمكن أن تنتشر على متن " كيرسارج" 30 طائرة ومروحية، بما فيها قاذفات "إف-35".

وأرسلت واشنطن هذه القوة البحرية إلى المنطقة بدعوى تزايد خطر إيران والفصائل الإقليمية المتحالفة معها على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأشار "المعهد البحري العسكري الأمريكي" إلى أن السفن الأمريكية دخلت المنطقة بالتزامن مع التحقيق في حادث تعرض أربع ناقلات نفطية لـ"أعمال تخريب" مؤخرا قبالة سواحل الإمارات.

المصدر: وكالات