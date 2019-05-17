قال نائب قائد الحرس الثوري، محمد صالح جوکار، إنه حتى الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى يمكنها أن تصل إلى السفن الحربية الأمريكية في الخليج بسهولة.

ودعا جوكار الساسة الأمريكيين إلى "أن يفهموا جيدا أنه طالما إيران قوية فإنهم لن ينالوا أهدافهم الشريرة"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتحمل حربا جديدة.

وقال جوكار إن "أمريكا اعتمدت، منذ عام 2006، سياسة الضغوط الشاملة والحظر، بهدف سلب إيران قوتها النووية والدفاعية ونفوذها في المنطقة، ووقف دعمها لحركات المقاومة مثل حزب الله، إلا أن حزب الله وجبهة المقاومة لم يضعفا، بل تبلورت فصائل جديدة كالحشد الشعبي وأنصار الله".

وقال جوكار إن "زوال الكيان الإسرائيلي وإذلال أمريكا، سيكون ميسرا في الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية في إيران".

وارتفع منسوب التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مع تزايد القلق بشأن حرب محتملة، حيث صعدت واشنطن العقوبات والضغط السياسي على طهران وعززت الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

المصدر: رويترز+فارس