أعربت باكستان عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن إرسال واشنطن لمجموعة سفن ضاربة وقاذفات استراتيجية إلى الخليج زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تحت حجة زيادة المخاطر على عسكرييها من قبل إيران وحلفائها "زادت من حدة التوترات وتعقيد الوضع الأمني غير المستقر أصلا في الشرق الأوسط".

ودعت إسلام آباد جميع الأطراف إلى ضبط النفس، محذرة من أن أي خطوة غير مدروسة تهدد باندلاع نزاع واسع النطاق.

وتعد باكستان الدولة التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع أطراف التصعيد الأخير، بما فيها الولايات المتحدة وإيران والمملكة السعودية.

واتخذت الولايات المتحدة منذ بداية مايو الجاري سلسلة إجراءات عسكرية بحجة تزايد خطر إيران وحلفائها على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وشملت هذه الإجراءات تعزيز قواتها في منطقة الخليج ورفع مستوى تأهب قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق وسحب الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل (إقليم كردستان العراق).

المصدر: أسوشيتد برس