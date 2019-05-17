أنقرة تعلن استعدادها لاستلام "إس-400" في أي وقت تحدده موسكو

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستلام منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها.

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وقال تشاووش أوغلو على هامش جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "سنستلمها بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها في أي وقت".

وكان وزير الخارجية التركي، قد جدد عزم بلاده على إتمام صفقة منظومات "إس-400" وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تأجيلها، قائلا إن "تأجيل تسليم منظومة "إس–400" أو وقف الاتفاقية غير وارد".

وتم توقيع اتفاقية توريد منظومة "إس-400" لتركيا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شرائها جزئيا.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية استياء لدى واشنطن، التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا تقنيات عسكرية أمريكية أو أطلسية، كونها عضوا في الناتو.

وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة شراء منظومات "إس–400" وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ ستصل إلى البلاد في يوليو المقبل. ومن جانبها تزعم الولايات المتحدة، أن منظومات "إس–400" لا تتطابق ومعايير حلف الناتو، مهددة تركيا بفرض عقوبات على امتلاكها المحتمل، بل وأعلنت مرارا، أنه بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث مقاتلاتها من طراز "إف–35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي الخاص بتصنيع المقاتلة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن منظومات "إس–400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لـ "إف–35".

المصدر: سبوتنيك