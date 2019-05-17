إدانة أمريكي من أصل لبناني بالانتماء لـ"حزب الله"

دانت محكمة فدرالية في مانهاتن أمريكيا من أصل لبناني بالانتماء إلى حزب الله والمساهمة في خطط لشن هجمات لصالح الحزب.

وبعد محاكمة استمرت 8 أيام، قال مكتب جيفري بيرمان، المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، إن الحكم على علي كوراني (34 عاما) المولود في لبنان والحاصل على الجنسية الأمريكية عام 2009، سيصدر في 27 سبتمبر المقبل.

وبحسب التحقيق، أقدم كوراني بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مبان عائدة إلى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين.

ووصل كوراني إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع لتدريبات عدة في معسكرات لحزب الله بلبنان، وكان يتلقى مباشرة أوامر من عناصر في "حزب الله".

وقال جيفري بيرمان: "اليوم، أدين كوراني بجرائمه، في محكمة تقع بجوار أحد المواقع التي أراد استهدافها"، في إشارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في مانهاتن.

وتُصنف الولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية".

وأوقف رجل ثان يدعى سامر الدبك الذي يشتبه أيضا في انتمائه إلى حزب الله، في 8 يونيو 2017 في ميشيغن، في نفس يوم اعتقال كوراني. لكن لم يحدد أي تاريخ لمحاكمته.

المصدر: أ ف ب