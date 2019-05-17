بومبيو: المحادثات مع الرئيس بوتين كانت جوهرية وناجحة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي عقدت بمدينة سوتشي الأسبوع الجاري، كانت جوهرية وناجحة.

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وقال بومبيو: "لقد ذهبنا إلى هناك (روسيا) من أجل أجندة تفاوض جوهرية للغاية، وتبين أنها ناجحة".

وفي سياق متصل أعلن بومبيو أن التعاون بين واشنطن وموسكو ساهم في ضمان أمن المواطنين من كلا البلدين.

وأضاف: "عندما كنت مديراً لوكالة المخابرات المركزية، عملنا على محاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وتبادلنا المعلومات بين البلدين بشأن الإرهاب​​​. أعرف تماما أننا ضمنا سلامة الأمريكيين بفضل المعلومات التي قدمها لنا الروس، وأنا أعلم أيضا أننا أنقذنا حياة الروس بتقديم المعلومات التي كانت بحوزتنا".

هذا وزار بومبيو روسيا، الثلاثاء الماضي، حيث التقى معه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي على البحر الأسود، بعد ختام محادثاته مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف. وسبق لبومبيو أن اجتمع مع نظيره الروسي قبل ذلك في روفانييمي بفنلندا، يوم 7 مايو الحالي، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس القطب الشمالي.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه بومبيو، على اهتمام روسيا باستعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة، وأعرب عن أمله في أن تتم الآن تهيئة الظروف اللازمة لذلك.

المصدر: سبوتنيك