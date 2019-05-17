بومبيو: لدى واشنطن وموسكو مصالح مشتركة في كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مصالح مشتركة في كوريا الشمالية، مؤكدا أن موسكو مهتمة بعدم انتشار الأسلحة النووية في تلك المنطقة.

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وقال الوزير الأمريكي، اليوم الجمعة: "كوريا الشمالية مثال آخر (للتعاون بين واشنطن وموسكو)".

وأضاف: "لدى روسيا اهتمام أيضا بتأمين عدم انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء المنطقة (شبه الجزيرة الكورية)، لديهم (الروس) حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، ولديهم مصلحة في مساعدة الاقتصاد الكوري الشمالي على النجاح، عندما يتم نزع السلاح النووي".

وأفاد بومبيو بأنه "هناك فرصة لكي لا نعمل وحدنا في هذا الصدد، وعليهم (في كوريا الشمالية) العمل بشكل وثيق (مع موسكو)".

وقام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من 24 إلى 26 أبريل الماضي، بحث خلالها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية، حيث أعلن أن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان تماما على الموقف الأمريكي مستقبلا.

وانتهت القمة الأمريكية الكورية الشمالية "ترامب-كيم" ، التي عقدت في هانوي في 27-28 فبراير الماضي، دون توقيع وثيقة مشتركة.

المصدر: سبوتنيك