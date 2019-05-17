الصين ترسل طائرة مساعدات إنسانية ثالثة إلى فنزويلا

قالت الحكومة الفنزويلية إن طائرة مساعدات إنسانية ثالثة تحمل 64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وصلت، أمس الخميس، إلى فنزويلا آتية من الصين.

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وأشارت الحكومة إلى أن الطائرة هبطت في مطار مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، مع شحنة من المعدات الطبية والجراحية الموجهة إلى المستشفيات العامة الفنزويلية.

ومن شأن هذه الإمدادات أن تسد جزئيا النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية في فنزويلا التي تشهد الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخها.

وكانت أول طائرة صينية وصلت فنزويلا في 29 مارس وعلى متنها 65 طنا من المساعدات الإنسانية، فيما وصلت الطائرة الثانية يوم الاثنين الماضي مع 71 طنا. ومن المقرر أن تصل طائرة صينية رابعة في غضون أسبوعين.

ووافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أبريل الماضي على دخول المساعدات الإنسانية إلى بلاده، في إطار اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: أ ف ب