فنزويلا.. غوايدو ينفي إجراء "مفاوضات" مع الحكومة ويكشف عن لقاء مع قيادة الجيش الأمريكي

نفى زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، وجود "أي مفاوضات" بين المعارضة والحكومة في أوسلو، مشيرا في المقابل إلى وساطة تتولاها النرويج في محاولة لحل الأزمة في فنزويلا.

وأكد التلفزيون النرويجي العام أن "مفاوضات سلام" بين ممثلين للسلطات الفنزويلية وآخرين من المعارضة عقدت هذا الأسبوع في أوسلو.

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وقال غوايدو خلال اجتماع سياسي في كاراكاس: "ليس هناك أي نوع من التفاوض"، مع إقراره بإرسال "موفدين" من فريقه في إطار "وساطة" تعمل عليها النرويج منذ أشهر عدة.

وأضاف غوايدو قائلا: "لدينا مندوبون في النرويج"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه "الوساطة" انتهت أو أنها لا تزال قائمة.

وأوضح زعيم المعارضة أنها "المرة الثانية" التي تدعو فيها الحكومة النرويجية ممثلين عن السلطة والمعارضة في محاولة لتولي "وساطة في هذه الأزمة التي اتخذت أبعادا دولية".

وجدد غوايدو اليوم الخميس، أن الغاية الوحيدة لأي تقارب يجب أن تكون "نهاية استغلال" السلطة من جانب الرئيس مادورو، وتشكيل "حكومة انتقالية" وإجراء "انتخابات حرة".

إلى ذلك، أكد المعارض الفنزويلي أنه سيجتمع أولا مع مجموعة الاتصال الدولية، اليوم مساء، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء، يوم الاثنين المقبل، مع القيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الأمريكي.

وأعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، في 23 يناير الماضي، وحظي بتأييد 50 دولة، ويحاول مذاك "إسقاط" الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: RT + وكالات