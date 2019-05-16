أفاد مراسل RT، اليوم الخميس، بوجود أنباء عن هروب إيفان سينوفيس المعارض الفنزويلي الذي اتهم بالمشاركة في الانقلاب على الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 2002.

وعاش إيفان سيمونوفيس تحت نظام الإقامة الجبرية منذ عدة سنوات.

وأكد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "تحرير" سيمون سينوفيس، ويعتبر أنه كان مختطفا منذ سنوات.

المصدر: RT