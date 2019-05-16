كشف وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أن القرارات التي كانت تحظر لقاء عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بمحاميه تم إلغاؤها.

وجاءت تصريحات وزير العدل التركي، اليوم الخميس، تعليقا على لقاء جمع زعيم "بي كا كا" بمحاميه.

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وخلال رده على أسئلة الصحفيين عقب استقباله، في أنقرة، أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، أوضح غُل أن لقاء المحكوم بمحاميه حق يكفله القانون، كما ينص القانون على تقييد هذا الحق في الحالات التي تمثل خطرا أمنيا محددا.

وأضاف الوزير أنه "كانت هناك قرارات سابقة تمنع لقاء أوجلان بمحاميه إلا أنه تم إلغاء هذه القرارات".

وردا على سؤال بخصوص ما قام به أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في تركيا، قال الوزير إنهم زاروا عددا من السجون بينها سجن "إمرالي" الذي يقضي فيه أوجلان محكوميته.

وبخصوص لقائه مع أعضاء اللجنة، صرح عبد الحميد غل بأنه "كان مثمرا"، مشيرا إلى أن تركيا باعتبارها دولة عضو في مجلس أوروبا، تفتح أبوابها لمراجعة اللجنة.

وأكد غل أن تركيا تفي بجميع التزاماتها المترتبة على عضويتها في مجلس أوروبا والناجمة عن الاتفاقات الدولية، داخل السجون وفي الموضوعات المتعلقة بالحرية.

وأضاف أن تركيا دولة حقوق ولا تتسامح أبدا مع التعذيب والمعاملة السيئة.

المصدر: وسائل إعلام تركية