بريطانيا: نشارك الولايات المتحدة تقييمها لخطر إيران في المنطقة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن لندن تشارك واشنطن موقفها بشأن زيادة المخاطر التي تشكلها إيران وحلفاؤها في منطقة الشرق الأوسط على قوات التحالف الدولي.

وذكر هانت في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، يوم الخميس، أنه بحث الملف الإيراني مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقائهما في بروكسل، الاثنين الماضي، مضيفا أن لندن وواشنطن تعملان بتنسيق وثيق كالعادة على هذه القضية.

.@SecPompeo and I discussed #Iran last week in London and again in Brussels on Monday. We share the same assessment of the heightened threat posed by Iran. As always we work closely with the US 🇬🇧 🇺🇸 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 16 мая 2019 г.

في غضون ذلك، أكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن وزارة الخارجية أدخلت تعديلات على تشكيلة قسمها المختص بإيران، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بسبب "التركيز المتزايد على إيران"، حسب وكالة "رويترز".

وجاء تصريح هانت عقب إفادة قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن حكومة لندن رفعت مستوى التهديدات الأمنية لموظفيها في العراق ووضعت موظفيها وعوائلهم في السعودية والكويت وقطر في حالة تأهب شديد، بسبب "الخطر المتزايد من قبل إيران".

وأعلن متحدث باسم الدفاع البريطانية للصحفيين أن قوات المملكة المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تواجه طيفا واسعا من التهديدات في المنطقة، لذلك تم إعداد حزمة من الإجراءات المطلوبة لضمان أمن العسكريين البريطانيين، مضيفا: "أبدت المملكة المتحدة بوضوح منذ وقت طويل مخاوفها من سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وجاء ذلك بعد يوم فقط من نشوب خلاف داخل قوات التحالف، إذ نفى كبير المسؤولين البريطانيين فيه، نائب قائد عملية "العزم الصلب" الجنرال، كريستوفر جيكا، صحة تصريحات القادة الأمريكيين عن زيادة خطر إيران في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات