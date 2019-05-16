مندوب طهران لدى الأمم المتحدة: لدى إيران الحق في الدفاع عن نفسها

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده لا تسعى للتصعيد من حدة التوترات في المنطقة، لكن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

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وقال روانجي اليوم الخميس، في مقابلة لشبكة الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الأمريكية غير الحكومية: "لسنا مهتمين بتصعيد التوترات في منطقتنا، لأنه عندما يحدث أي شيء على نحو خاطئ، يتكبد الجميع خسائر.. لكن من حقنا أن نكون على استعداد، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا".

وحمّل الدبلوماسي الإيراني الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين المسؤولية عن نشر "افتراءات كاذبة" حول بلاده.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التصعيد من حدة التوتر في المنطقة، إثر اتخاذ الولايات المتحدة سلسلة إجراءات، بما فيها عسكرية، بحجة "تزايد خطر إيران" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، تعرضت أربع ناقلات نفط مؤخرا لأعمال تخريب من قبل مجهولين قبالة السواحل الشرقية لدولة الإمارات، فيما استهدفت جماعة الحوثيين اليمنية بواسطة طائرات مسيرة خط أنابيب النفط الرئيس في المملكة السعودية.

المصدر: "أسوشيتد برس"