الشرطة الماليزية تعتقل ثلاثة يشتبه بتخطيطهم لشن هجمات في إندونيسيا وماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه بتقديمهم دعما لتنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لشن هجمات في إندونيسيا وماليزيا.

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وقال قائد الشرطة الماليزية، عبد الحميد بدور، في بيان، إن ناشطا من أعضاء خلية متصلة بـ "داعش" (34 عاما) اعتقل في إقليم سلاغور شرق البلاد، يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح البيان أن الشخص المذكور تأثر بأفكار التنظيم المتطرفة أثناء قضائه عقوبة سجن مدتها أربع سنوات في مدينة سورابايا الإندونيسية.

وجاء في البيان أيضا أن الشرطة اعتقلت، اليوم الخميس، شخصين من ولاية قدح شمال ماليزيا، سلما نفسيهما بعد موافقة ذويهما على التعاون مع السلطات.

وذكر قائد الشرطة أن الرجلين (عمر كل منهما 27 عاما) اكتسبا خبرات في تصنيع متفجرات قوية وتفخيخ سيارات أثناء تلقيهما تدريبا، في العام 2018، من "جماعة أنصار الدولة"، وهي شبكة متطرفة متصلة بتنظيم "داعش" في إندونيسيا.

وأضاف المسؤول الأمني أن الشخصين المذكورين كانا قد حددا عددا من الكنائس في مدينة يوغياكارتا الإندونيسيا كأهداف لهجماتهما المستقبلية. كما أن أحدهما كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد دور عبادة غير إسلامية في ماليزيا.

واعتقلت أجهزة الأمن الماليزية المئات بعد وقوع سلسلة هجمات هزت العاصمة كوالالمبور، في العام 2016، ونفذها مسلحون على صلة بتنظيم "داعش".

المصدر: رويترز