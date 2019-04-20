مقتل 13 شخصا بهجوم مسلح على احتفال شرقي المكسيك

أسفر هجوم شنته مجموعة مسلحة على احتفال في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك عن مقتل 13 شخصا.

وقالت إدارة الأمن في فيراكروز في بيان، إن الهجوم وقع مساء الجمعة في بلدية ميناتيتلان "عندما وصل أفراد إلى المكان وطلبوا شخصا يدعى "إل بيكي".

وأضافت إدارة الأمن أن هؤلاء الأفراد المجهولين "فتحوا النار وقتلوا 7 رجال و5 نساء وقاصرا"، موضحة أن ثلاثة رجال وامرأة جرحوا أيضا.

وتعاني ولاية فيراكروز، التي تمتد على طول خليج المكسيك، من عنف عصابات المخدرات، ويسجل فيها أكبر عدد من المفقودين.

وبين فترة وأخرى تحدث مواجهات بين عصابتي "زيتاس" و"خاليسكو الجيل الجديد" للسيطرة على طرق تهريب المخدرات وكذلك المحروقات.

وقد بلغ عدد المفقودين أكثر من 40 ألف شخص في المكسيك، التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات، وخصوصا منذ أن أرسل الرئيس السابق، فيليبي كالديرون، في 2006 القوات المسلحة ضد هذه العصابات.

ومنذ ذلك الحين قتل حوالي 250 ألف شخص في المكسيك حسب أرقام رسمية لا توضح عدد الذين قتلوا منهم في المواجهات بين عصابات المافيا.

المصدر: أ ف ب