غوايدو: بدء المرحلة الختامية لعزل مادورو يوم 1 مايو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، اليوم الجمعة، عزمه إطلاق "المرحلة النهائية" لعملية عزل الرئيس نيكولاس مادورو عن الحكم، يوم 1 مايو المقبل.

وكتب غوايدو على صفحته في تويتر: "يوم 1 مايو، نبدأ المرحلة الختامية لعملية الحرية"، مؤكدا أن أعدادا غير مسبوقة من أنصاره سيشاركون، هذا اليوم، في الاحتجاجات ضد مادورو عبر البلاد.

Este #1M activaremos la fase definitiva de la #OperaciónLibertad con la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra Historia.



¡Llegó la hora! A prepararnos para ejecutar las acciones definitivas hasta cesar la usurpación.#VamosConTodo1Mpic.twitter.com/Tblw2Mf0PH — Juan Guaidó (@jguaido) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد حان الوقت، ويجب الاستعداد للقيام بالجهد الأخير من أجل وضع حد لاغتصاب السلطة".

وبعد أن أعلن غوايدو نفسه، يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ها هو يتهم الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو باغتصاب السلطة، فيما يطبق الأخير المصطلح نفسه على زعيم المعارضة.

وأعلنت دول عديدة، في مقدمتها الولايات المتحدة، اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا شرعيا لفنزويلا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا البلد، فيما أكدت روسيا والصين ودول أخرى عدة دعمها لمادورو كرئيس شرعي وحيد لفنزويلا.

المصدر: إنترفاكس