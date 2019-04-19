توقيف أكثر من 100 شخص خلال الاحتجاجات في لندن

قامت شرطة العاصمة البريطانية لندن بتوقيف أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات نشطاء البيئة من منظمة Extinction Rebellion.

وأكدت الشرطة في حسابها على "تويتر"، اليوم الجمعة: "حتى الآن قمنا بتوقيف 106 أشخاص، ما يوصل العدد الإجمالي للموقوفين (منذ بداية الاحتجاجات) إلى 682 شخصا".

وقام النشطاء بعرقلة السير عند تقاطع شارعي أوكسفورد ستريت وريجنت ستريت بوسط لندن، لكن الشرطة تمكنت من إزالة الحواجز التي نصبوها.

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وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات نشطاء البيئة تستمر في العاصمة البريطانية منذ 5 أيام.

ويطالب المتظاهرون السلطات بالكشف عن الحقيقة حول تغير المناخ وإنشاء جمعية مدنية للرقابة على التغيرات المناخية وبذل قصارى الجهود لتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2025.

المصدر: تاس