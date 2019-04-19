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بومبيو يتوعد روسيا بـ "إجراءات شديدة"

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بومبيو يتوعد روسيا بـ
Reuters JOSHUA ROBERTS
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تعتزم اتخاذ "خطوات حازمة" ردا على ما وصفه بـ "نشاط روسي خبيث".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في أعقاب المباحثات الأمريكية اليابانية في إطار "2+2" لوزراء الخارجية والدفاع للبلدين: "في حال كان الحديث يدور عن انتخاباتنا أو أي تهديد آخر نحن سنوصل إليهم (إلى روسيا) فكرة أن هذه التصرفات غير مقبولة. وكما رأيتم... نحن سنتخذ إجراءات شديدة ستجعل ثمن نشاط روسيا الخبيث باهظا".

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واتهم بومبيو روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والتدخل في كل من فنزويلا وأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد نفت مرارا المزاعم بتدخلها في الانتخابات الأمريكية وعزت إدعاءاتها بهذا الخصوص إلى الصراعات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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