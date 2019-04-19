لندن.. إجراءات أمنية مشددة وسط تخطيط أنصار البيئة لإغلاق مطار هيثرو

تخطط حركة بريطانية مناهضة لتغيرات المناخ من أجل تنظيم مظاهرة واسعة وإغلاق مطار هيثرو في ضواحي العاصمة لندن اليوم الجمعة، غداة اعتقال نحو 500 من عناصرها أثناء الاحتجاجات في العاصمة.

وأعلنت حركة "تمرد انقراض" (XR) في رسائل موزعة عبر "واتس آب" أنها، بعد أربعة أيام من الاحتجاجات الشعبية في مختلف الأنحاء وسط لندن، "تعدل خططها للتصعيد على الأرض" وتستعد لـ"رفع سقف المظاهرات" وإغلاق أكبر مطار في أوروبا.

وقدّمت الحركة اعتذارها للعائلات التي سيؤدي إغلاق المطار إلى تعطيل خططها للإجازة، مشددة على ضرورة استهداف قطاع الطيران في الحرب ضد تغيرات المناخ.

ومن المتوقع أن تنظم المظاهرة أمام نفق عند المدخل الشمالي للمطار.

في غضون ذلك، تتخذ أجهزة الأمن البريطانية إجراءات مشددة لإفشال خطط المتظاهرين، حيث أعلنت شرطة العاصمة أنها ستنشر في المطار عددا كبيرا من الضباط بالإضافة إلى قوة ستتخذ "خطوات حازمة" بحق أي متظاهر سيحاول "التسبب بالاضطرابات".

واستقدمت الشرطة تعزيزات من ويلز للتعامل مع المحتجين.

وتوعد وزير الداخلية ساجد جاويد المتظاهرين بأن الشرطة ستستخدم "كامل قوة القانون" لضبط الأمن.

وأوقفت الشرطة في الأيام الأخيرة 480 متظاهرا من الحركة في العاصمة، حيث أغلق المتظاهرون عددا من الطرق والجسور.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن الشرطة اعتقلت اليوم أربعة شباب متظاهرين تحت شعار "نحن الجيل الأخير".

المصدر: إندبندنت