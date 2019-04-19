طهران: كشفنا 290 عمیلا للاستخبارات الأمريكیة

أعلن وزیر الأمن الإیراني، محمود علوي، أن أمن بلاده كشف 290 عمیلا للاستخبارات المركزیة الأمريكیة "سي آي إي" في مختلف الدول.

وقال علوي خلال كلمة ألقاها في طهران الیوم الجمعة، إن عملاء الـ"سي آي إي" قد تم الكشف عنهم، واعتقالهم ما أدى إلى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها.

وشرح محمود علوي إجراءات الوزارة الاستخباریة والأمنية، قائلا إن وزارة الأمن غیرت استراتیجیتها من مكافحة التجسس الدفاعیة إلى مكافحة التجسس الهجومیة.

وأوضح الوزیر أن عملیة الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الأمريكیون أنفسهم بالفضیحة الاستخباریة، مضيفا سنكشف قریبا عن تفاصیل هذه الملحمة الاستخباریة فی مواجهة "السي آي إي" عبر وسائل الإعلام الوطنیة (الإذاعة والتلفزیون) وسائر وسائل الإعلام.

وأوضح بأن ضربة مماثلة قد تم توجیهها لجهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6" وسیتم الكشف عنها فی المستقبل القریب وفي الوقت المناسب.

وأوضح علوي أنه تم كشف وإحباط المئات من محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتجنيد عملاء لها داخل البلاد كجواسیس، حیث تم الحفاظ على مئات الأفراد من الكوادر المفیدة والمؤثرة من الوقوع في شراكها.

وأضاف أنه تم خلال العام الماضي في مراكز حساسة في البلاد كشف واعتقال عشرات الجواسیس الذین استخدمتهم أجهزة الاستخبارات الأجنبية كعملاء لها، مما أصاب هذه الأجهزة بالارتباك.

المصدر: إرنا