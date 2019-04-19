دعوات بمجلس الشيوخ الأمريكي لاستئناف ضخ المساعدات للفلسطينيين

دعا 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى استئناف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدما جمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بحجة وصولها لجماعات متطرفة

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وكتب السيناتور الديمقراطي من كاليفورنيا، ديان فاينشتاين، في بيان صحفي، أن "رفض الرئيس ترامب تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني هو خطأ تكتيكي" كبير.

وأضاف فاينشتاين أن "وقف تمويل المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يجعلنا أكثر أمانًا، بل سوف يغذي الجماعات المتطرفة مثل حماس ويبقي السلام بعيد المنال".

وخصص الكونغرس الأمريكي 257.5 مليون دولار في عام 2018 كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حكومة ترامب اختارت عدم تحويل الأموال بحجة رفض الفلسطينيين عقد محادثات سلام مع إسرائيل.

وأكدت القناة العبرية الثالثة عشرة، أن 5 أعضاء من مجلس الشيوخ من الديمقراطيين انضموا لفاينشتاين هم: جيف ماركلي من ولاية أوريغون، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وباتريك ليهي من ولاية فيرمونت، وكريس فان هولين من ولاية ماريلاند، وكاثرين كورتيز من ولاية نيفادا.

ويشار إلى أن واشنطن خفضت العام الماضي مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين، شملت تمويل جماعات تعمل في المجال الإنساني كانت تدعمها وكالة التنمية الأمريكية.

المصدر:القناة العبرية 13