واشنطن تنفي إجراء بيونغ يانغ تجربة على صاروخ باليستي

أكد البنتاغون يوم الخميس، أن كوريا الشمالية أجرت في الساعات الماضية تجربة على سلاح عسكري لكنه نفى أن تكون هذه التجربة قد تناولت صاروخا باليستيا.

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وأشار البنتاغون إلى أن هذه التجربة الكورية الشمالية لم تؤثر على عمليات الجيش الأمريكي في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد أعلنت أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تجربة "سلاح تكتيكي موجه" مع "رأس حربي قوي"، من دون تحديد طبيعة السلاح.

هذا، وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان للصحافيين قبل لقاء مع وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا، "لقد حصلت تجربة".

وصرح شاناهان "لا أريد الخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخبارية، لكن ما سأقوله هو أن التجربة لم تحصل على صاروخ باليستي".

ويأتي الإعلان الكوري الشمالي في وقت تزداد الشكوك بشأن مسار نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

المصدر: أ ف ب