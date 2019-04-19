شرطة نيويورك تكشف تفاصيل عن الموقوف في كاتدرائية سانت باتريك بنيويورك

كشفت شرطة نيويورك تفاصيل جديدة عن الرجل الذي أوقف في كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك يوم الخميس وبحوزته عبوتي بنزين وولاعات.

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وقال مصدر في الشرطة، إن الرجل يدعى مارك لامباريلو، ويبلغ من العمر 37 عاما وتم توقيفه عند مدخل الكاتدرائية في الجادة الخامسة في قلب حي مانهاتن.

وأضاف المصدر، أن الرجل سيمثل أمام قاض لاتهامه رسميا بمحاولة إضرام حريق وتعريض حياة آخرين للخطر واقتحام مكان.

بدوره قال مساعد مفوض شرطة نيويورك جاون ميلر، "يبدو أنه ليس لديه أي صلات مع مجموعة إرهابية أو نية مرتبطة بالإرهاب .. لكن دوافع الرجل الذي يدرس الفلسفة في دوام جزئي في جامعة ليمان بنيويورك، ما زالت غير معروفة".

وأضاف ميلر أن صور كاميرات المراقبة كشفت أن المشتبه به دار حول الكاتدرائية بشاحنته الصغيرة لأكثر من ساعة قبل أن يتوقف بالقرب من المبنى. وقام بالمشي في الحي قبل أن يعود ليجلب عبوات البنزين من مركبته، وعند دخوله المبنى، أوقفه رجال الأمن وقاموا بإبلاغ الشرطة.

بدوره قال المشتبه به مارك لامباريلو، لرجال الشرطة الذين قاموا باستجوابه إنه كان يختصر الطريق عبر المرور من الكاتدرائية بعد نفاد الوقود من سيارته.

إلا أن (مساعد مفوض الشرطة) ميلر أكد أن رواية المشتبه به بأن الوقود نفد من سيارته، لم تكن صحيحة لأنه عند المعاينة وجد أن السيارة لم تكن خالية من الوقود.

وأضاف أن المشتبه به اشترى قبل توقيفه، بطاقة سفر إلى روما، موضحا أن رحلته كانت مقررة بعد ظهر الخميس.

وكانت شرطة نيويورك قد اعتقلت الخميس شخصا جاء إلى كاتدرائية القديس باتريك في مانهاتن بعبوتي بنزين وسائل قابل للاشتعال وولاعات، وذلك بعد أيام من الحريق الكارثي في كاتدرائية نوتردام بباريس.

Marc Lamparello, a Philosophy Professor, arrested trying to set fire to St Patrick’s Cathedral pic.twitter.com/eM3iag4zlA — Jack Posobiec ✝️ (@JackPosobiec) 18 апреля 2019 г.

وعير أسقف نيويورك تيموثي ديلان عن ارتياحه لأن الإجراءات الأمنية حول الكاتدرائية سمحت بتوقيف مشتبه به بسرعة. وقال الكاردينال إن "الناس توجسوا من الأمر وأخرجوه واتصلوا فورا بالشرطة التي اعتقلته، وهذا يعني أن النظام مجد". وأضاف أن هذا لا يعني "أنه لا يمكن تحسينه".

وبدأت أعمال بناء كاتدرائية القديس باتريك في منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر واستكملت عام 1878. وتم توسيعها لاحقا بينما استكملت عملية كبيرة لترميمها في 2015 لمناسبة زيارة البابا فرنسيس.

المصدر: وكالات