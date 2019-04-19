الإكوادور تطلب من الإنتربول اعتقال وزير خارجيتها السابق  

أفادت النيابة العامة في الإكوادور بإصدار قرار حول الاعتقال التمهيدي لوزير الخارجية السابق الذي غادر أراضي البلاد الأربعاء الماضي والطلب من الإنتربول باعتقاله.

وجاء في تغريدة للنيابة العامة في الإكوادور نشرت على تويتر: "أصدر القاضي فلافيو بالومو قرارا حول الاعتقال التمهيدي لريكاردو. ب. بتهمة تورطه في التحريض على الجريمة، كما وجه طلبا إلى الإنتربول باعتقاله".

ولم تذكر التغريدة اسم عائلة الوزير السابق، غير أن موقع "El Comercio" المحلي يؤكد أن الحديث يدور عن ريكاردو باتينيو بالذات.

وأفاد الموقع أيضا بأن وزير الخارجية السابق، ريكاردو باتينيو، المشتبه بصلته مع الأشخاص المرتبطين بمؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج"، غادر البلاد، الأربعاء الماضي، متوجها إلى بيرو.

وأعلنت الإكوادور الخميس الماضي سحبها حق اللجوء من مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، المختفي بسفارتها بلندن منذ عام 2012، موضحة قرارها هذا بأن أسانج انتهك شروط اللجوء أكثر من مرة. وتم طرد أسانج من السفارة واعتقاله من قبل السلطات البريطانية في ذلك اليوم نفسه وفق مذكرتي التوقيف السويدية والأمريكية. واعتبرته المحكمة في لندن مسؤولا عن انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة وقررت إجراء جلسة جديدة في هذا الأمر يوم 2 مايو القادم.

من جهتها أعلنت وزارة داخلية الإكوادور أن عضوا مركزيا في "ويكيليكس" مقربا من أسانج، كان يسافر أكثر من مرة إلى جانب الوزير الهارب باتينيو إلى كولومبيا وإسبانيا وفنزويلا.

المصدر: نوفوستي